الشلف: تشكيل لجنة لمراقبة نوعية الأشغال بالمشاريع السكنية
كشفت اليوم، مصادر مسؤولية على مستوى مديرية السكن لولاية الشلف، عن تشكيل لجنة ولائية لأجل مراقبة نوعية الأشغال الجارية بالمشاريع السكنية بمختلف الصيغ. في وقت تم فيه إعداد رزنامة تتضمن الخرجات الميدانية التي تم الشروع في تنفيذها بداية من اليوم من بلدية تاجنة.
أين تم الوقوف على مدى تقدم إنجاز مختلف الشبكات والتهيئة الخارجية بمشروع 60 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري.
و تتشكل اللجنة التي تم إنشاىها تنفذا للتعليمة الوزارية رقم 905 المؤرخة في 22 ماي 2019، من ممثلين عن مديريات، السكن، التعبير والهندسة المعمارية والبناء، التجهيزات العمومية.
فضلا عن ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، الهيئة الوطنية لمراقبة السكن، مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة بالإنجاز.
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أعطى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى، نور الدين برايس، تعليمات للمقاولين ومكاتب الدراسات من أجل إكمال وإنجاز المشاريع قبل ديسمبر 2021.
وحسب ما أعلن عنه ديوان الترقية والتسيير العقاري لعين الدفلى، فإن تعليمات المدير العام قد جاءت تبعا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة بلعريبي طارق.
وكان المدير العام قد ترأس يوم 31 مارس الماضي، اجتماعا على مستوى مقر الديوان، ضم الإطارات المسيرة للديوان مع جميع المقاولين ومكاتب الدراسة المكلفين بانجاز ومتابعة المشاريع.
وفي ذات السياق، أصدر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى مذكرة عمل خاصة بالمقاولات ومكاتب الدراسات.
وجاءت المذكرة وفقا لتعليمات وزير السكن القاضي بالإسراع في تسديد مستحقات المقاولات.
وعليه وفي إطار هذه المذكرة، تم تعيين موظف بصفة مراسل للديوان مع الصندوق الوطني للسكن والذي سيكون مسؤولا عن جميع وضعيات الأشغال منذ وضعها في الديوان إلى حين إرسالها للصندوق.
ومن أجل تسهيل على المقاولين ومكاتب الدراسات، فقد قرّر الديوان مجموعة من الإجراءات جاءت كالآتي:
وضعية الأشغال توضع في مكتب المراسل دون أن يطلع عليها المدير العام.
المراسل يقوم بوضع وضعية الأشغال لدى رئيس دائرة التحكم في انجاز المشاريع للتحقق منها في ظرف لا يتعدى 5 أيام.
وبعد التحقق منها بدائرة التحكم في انجاز المشاريع أي بعد خمسة أيام على الأكثر. تؤخذ الوضعية وتوضع عند رئيس دائرة المالية والمحاسبة.
يتم التحقق منها في ظرف لا يتعدى خمسة أيام.
وبعد كل الاجراءات السابقة، يتم توضع لدى الأمانة العامة. حيث يمضيها المدير العام في ظرف لايتعدى 5 دقائق.
وتؤخذ عن طريق المراسل للصندوق الوطني للسكن، على أن يبقى في اتصال مع مصالح الصندوق الوطني للسكن إلى غاية تسديدها.
ونصت المذكرة إلى أن مخالفة من قبل العامل قد يترتب عليها عقوبات تصل إلى حد الفصل.
كما يمكن للمقاولات تقديم شكوى فورية للمدير العام بمكتبه أو عن طريق التواصل المباشر معه عن طرق الهاتف.