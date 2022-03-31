الشلف: تشكيل لجنة لمراقبة نوعية الأشغال بالمشاريع السكنية

كشفت اليوم، مصادر مسؤولية على مستوى مديرية السكن لولاية الشلف، عن تشكيل لجنة ولائية لأجل مراقبة نوعية الأشغال الجارية بالمشاريع السكنية بمختلف الصيغ. في وقت تم فيه إعداد رزنامة تتضمن الخرجات الميدانية التي تم الشروع في تنفيذها بداية من اليوم من بلدية تاجنة.

أين تم الوقوف على مدى تقدم إنجاز مختلف الشبكات والتهيئة الخارجية بمشروع 60 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري.

و تتشكل اللجنة التي تم إنشاىها تنفذا للتعليمة الوزارية رقم 905 المؤرخة في 22 ماي 2019، من ممثلين عن مديريات، السكن، التعبير والهندسة المعمارية والبناء، التجهيزات العمومية.

فضلا عن ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، الهيئة الوطنية لمراقبة السكن، مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة بالإنجاز.

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