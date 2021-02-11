الشلف: تشكيل لجنة ولائية للقيام بمعاينة ميدانية لممرات السكة الحديدية غير المحروسة

أشرف اليوم والي الشلف لخضر سداد على إجتماع خصص لدراسة ومناقشة ملف الممرات غير المحروسة للسكة الحديدية.

وذلك قصد العمل في إتحاه الحد من الحوادث المميتة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على عابري السكة خلال الفترة الأخيرة.

وأمر الوالي بتشكيل لجنة ولائية تترأسها الأمينة العامة للولاية وتضم كل الأطراف ذات صلة بهذا الملف بغرض القيام بخرجة ميدانية لمعاينة هذه الممرات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية كانت قد برمجت في وقت سابق 6 مشاريع تخص إنجاز أنفاق أرضية، إلا أن التحفظات المسجلة ببعض الممرات على غرار ممر طريق المحجرة بحي مداحي، يجعل مهمة تنفيذ هذه المشاريع لا تتم،وخاصة بعد رفض مالكي الأراضي التنازل عن ملكيتهم.

في وقت إقترح فيه بعض المواطنين وممثلي المجتمع المدني تسجيل مشروع جديد لإخراج محطة القطار من وسط مدينة الشلف، بدل إنجاز أنفاق أرضية تكلف خزينة الدولة عشرات الملايير ناهيك عن التحفظات و العوائق التي تعترض طريق إنجازها.