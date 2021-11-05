الشلف: تشييع جنازة الباي حسان القائم بأعمال سفارة الجزائر ببورندي بعين أمران

شييعت اليوم الجمعة، جنازة المرحوم الباي حسان القائم بالأعمال لدى سفارة الجزائر بدولة بورندي بمسقط رأسه في مقبرة سيدي زيان بعين أمران.

مراسيم التشييع تمت في أجواء مهيبة حضرها جمع غفير إلى جانب أفراد عائلته وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية فضلا عن السلطات الولائية يتقدمها الوالي لخضر سداس.

الراحل من مواليد 1961 بعين أمران، وقد تميز بأخلاقيه الحميدة وتفانيه في العمل طيلة مسيرته في السلك الديبلوماسي وهذا بشهادة كل من عرفوه عن قرب من أقاربه ورفاقه في الدراسة.

تجدر الإشارة إلى قد توفي بحر الأسبوع الجاري في أحد مستشفيات كينيا بعد أن إشتد عليه المرض، لينقل إلى الجزائر اليوم الجمعة.