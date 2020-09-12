الشلف: تشييع جنازة الحراڨ صالح بن يحيى بمقبرة شعوير في عين أمران

شييعت اليوم جنازة الحراڨ صالح بن يحيى في جو مهيب بمقبرة شعوير على مستوى دوار أولاد يحيى ببلدية عين أمران بالشلف.

الجنازة حضرها جمع من أهالي وأقارب وأصدقاء الفقيد الذي غادر الجزائر عبر قوارب الموت ليصل إلى الضفة الأخرى.

قبل أن يفكر في العبور إلى دولة أوروبية أخرى عبر نهر الألب بكرواتيا إلا أنه هلك هناك لتدخل عائلته في رحلة لإسترجاع جثته إلى أرض الوطن.

وبعد الإتصالات المتكررة مع السفارة الجزائرية والأكرانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية التي سمحت بنقل جثة الحراڨ صالح إلى عين أمران بعد تدخل السلطات الجزائرية.