الشلف: تشييع جنازة ثاني ضحية في حادث إحتراق مسكن بتنس

تم اليوم الخميس، تشييع جنازة ثاني ضحية في حادث إحتراق مسكن على مستوى الحي التساهمي بمدينة تنس. وقد تمت مراسيم دفن الضحية الرقيب مفتاح أمحمد، العامل قيد حياته بوحدة الحماية المدنية التابعة لإقليم دائرة المرسى.

في أجواء مهيبة بمقبرة تنس بحضور السلطات الولائية يتقدمها الوالي لخضر سداس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الحماية المدنية إلى جانب أقارب ورفاق المرحوم، فضلا عن جمع غفير من المواطنين.

وكان الفقيد قد أصيب يوم الإثنين المنصرم بحروق من الدرجة الثالثة إثر نشوب حريق مهول بمنزله العائلي، حيث تم نقله على جناح السرعة مستشفى الدويرة بالعاصمة لتلقي العلاج، فيما توفيت زوجته في نفس الحادث بتنس، قبل أن يفارق الحياة هو الآخر خلال الساعات الأخيرة متأثرا بالحروق التي تعرض لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم مفتاح أحمد من مواليد 1971 وهو أب ل 4 أولاد، حيث إلتحق بصفوف الحماية المدنية سنة 1996 وسبق له وأن عمل في عدة ولايات منها مستغانم، سعيدة والشلف.

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تم اليوم الثلاثاء، تشييع جنازة شهيد الواجب الوطني العريف، نصر الدين زموري. بمسقط رأسه في مقبرة زاتن بقرية القلتة التابعة إقلميا لبلدية المرسى بولاية الشلف. في أوجواء مهيبة طبعا الحزن والأسى، بحضور ممثلي السلطات العسكرية والمدنية يتقدمها الوالي لخضر سداس.إلى جانب أفراد عائلة وأقارب الفقيد فضلا عن جمع غفير من مواطني المنطقة.

و حسب مصادر النهار أونلاين، فإن الشهيد الراحل نصر الدين زموري، قد توفي يوم أمس بمستشفى قسنطينة متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها بحر الأسبوع أثناء إنقلاب شاحنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بولاية جيجل.

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