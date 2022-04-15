الشلف: تشييع جنازة حراق توفي داخل السجن في برشلونة
شيعت اليوم، جنازة الحراق المدعو فؤاد زوبيدي البالغ من العمر 26 سنة بمقبرة الديوان. على مستوى منطقة القلتة ببلدية المرسى في ولاية الشلف. مراسيم التشييع حضرها إلى جانب أقارب وأهالي الفقيد جمع من مواطني القلتة والمناطق المجاورة لها.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الفقيد قد فارق الحياة خلال الأيام الأخيرة في إحدى سجون مقاطعة برشلونة قبل نقله بطلب من أفراد عائلته إلى أرض الوطن.
حيث تم يوم أمس إخضاع جثة الفقيد فؤاد زوبيدي إلى عملية تشريح بأمر من نيابة الجمهورية المختصة إقلميا. في إنتظار الكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي أجريت بعد تضارب الأنباء حول الأسباب التي تقف وراء وفاته داخل سجن سيراكوزا بإسبانيا. الحالة التي جعلت عائلته تطالب بفتح تحقيق معمق في قضية الحال.
طالع أيضا: برج بوعريرج: تشييع جنازة ضحايا الإنفجار بحضور وفد وزاري
شُيّعت عصر اليوم الجمعة، جنازة ضحايا انفجار منزل بحي 5 جويلية بولاية برج بوعريريج، والذي أودى بحياة 10 أشخاص.
وعرفت مراسم الدفن بحضور وفد وزاري، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.
كما جرت مراسم الدفن،في أجواء مهيبة حضرها العديد من المواطنين،في صور تقشعر لها الأبدان.
وصل صبيحة اليوم الجمعة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى ولاية برج بوعريريج.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإطلاع على مخلفات إنفجار المنزل بسبب الغاز. وحضور مراسم الدفن والذي راح ضحيته وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح.
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انفجار منزل في برج بوعريريج.. هذا تعليق وزير الداخلية
كما وصل صبيحة اليوم الجمعة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى ولاية برج بوعريريج.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإطلاع على مخلفات إنفجار المنزل بسبب الغاز. والذي راح ضحيته وفاة 10 أشخاص. وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح.
وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية كمال بلجود “نقدم تعازينا الى عائلات الضحايا والى مواطني ولاية البرج. المنزل أنجز بطريقة قانونية. البناية مالكها له عقد ملكية وله رخصة البناء وشهادة المطابقة. حتى شبكة الغاز حسب المعطيات تم استخلافها وتجديدها في سنة 2020 وحسب مصالح سونلغاز فهي مطابقة”.
وأضاف الوزير بلجود “التحقيق هو الذي سيوضح كل هذه الأمور. وإذا كان فيه مسؤوليات سوف تتخذ في شأن هؤلاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
وتابع وزير الداخلية “الدولة متواجدة في كل مكان وزمان وسمعنا المواطنين والجيران الذين تكلموا عن الانشقاقات وغيره. المصالح متواجدة في الميدان وهي تزور مبنى بمنى. غدا ان شاء الله الفرق المختصة بفرق أخرى حتى يتم مسح شامل للحي.
وقال الوزير بلجود “اما بالنسبة للعائلة التي فقدت 10 من أفرادها سوف يتم التكفل بها من طرف الدولة. ابتداء من هذه الأمسية وسوف يوضع تحت تصرفها سكن في أحد أحياء البرج وسيتم اعانتها بكل الوسائل اللازمة. وبالنسبة للمتضررين من البنايات ستتكفل بهم الدولة”.
وأضاف وزير الداخلية “هذه فرصة لأنادي إلى الحيطة والحذر انا تكلمت عدة مرات على هذه الأمور. نحن في عالم يتطور فيه انفجارات فيه غاز فيه أودية فيه زلازل. انا تابعت منذ الدقيقة الأولى من الانفجار وكان تدخل سريع من طرف مصالح الحماية المدنية. واتخذت كل الإجراءات بالإمكانيات الموجودة في هذه الفاجعة”.
في حصيلة نهائية.. هذه مخلفات إنفجار منزل ببرج بوعريريج
أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في حصيلتها النهائية، أن إنفجار منزل بالولاية خلّف وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة كذلك إلى إنهيار جزئي لخمسة مساكن.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية أمس الخميس إثر إنفجار و إنهيار كلي لبناية سكنية R+2 بولاية برج بوعريريج خلّف 10 وفيات و 16 جريحا. كما تسبب الإنفجار القوي في انهيار جزئي لـ 05سكنات مجاورة و تحطم سيارتين.
وأشار البيان، إلى أن العملية أشرف عليها والي ولاية برج بوعريريج ومدير الحماية المدنية. مرفوقا بالسلطات المدنية و العسكرية قائد الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب ومستخدمي المديرية.