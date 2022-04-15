الشلف: تشييع جنازة حراق توفي داخل السجن في برشلونة

شيعت اليوم، جنازة الحراق المدعو فؤاد زوبيدي البالغ من العمر 26 سنة بمقبرة الديوان. على مستوى منطقة القلتة ببلدية المرسى في ولاية الشلف. مراسيم التشييع حضرها إلى جانب أقارب وأهالي الفقيد جمع من مواطني القلتة والمناطق المجاورة لها.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الفقيد قد فارق الحياة خلال الأيام الأخيرة في إحدى سجون مقاطعة برشلونة قبل نقله بطلب من أفراد عائلته إلى أرض الوطن.

حيث تم يوم أمس إخضاع جثة الفقيد فؤاد زوبيدي إلى عملية تشريح بأمر من نيابة الجمهورية المختصة إقلميا. في إنتظار الكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي أجريت بعد تضارب الأنباء حول الأسباب التي تقف وراء وفاته داخل سجن سيراكوزا بإسبانيا. الحالة التي جعلت عائلته تطالب بفتح تحقيق معمق في قضية الحال.

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