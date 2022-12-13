الشلف: تشييع جنازة شهيد الواجب الوطني كريم زنير بأبو الحسن

شييعت اليوم، جنازة شهيد الواجب الوطني كريم زنير، في جو جنائزي مهيب بمقبرة أبو الحسن بولاية الشلف، بحضور والي الولاية عطا الله مولاتي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي.

إلى جانب السلطات العسكرية والأمنية و المدنية للولاية و رئيس دائرة عزابة بولاية سكيكدة، فضلا عن أفراد عائلته وذويه ورفاقه وجمع غفير من سكان المنطقة.

و قد تم نقل جثمان الفقيد كريم زنير اليوم إلى مطار القاعدة الجوية بالقولسمية، بعد إستشهاده خلال الساعات الأخيرة في حادث إنفجار فرن في مركب الإسمنت بولاية سكيكدة، في وقت كان يشغل فيه الفقيد مهام قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة.