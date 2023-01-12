الشلف: تصدير 3 مليون طن من الإسمنت ومشتقاته هذه السنة

تعتزم مؤسسة صناعة الإسمنت و مشتقاته بالشلف التابعة لمجمع “جيكا” تصدير 3 مليون طن من مادة الإسمنت و الكلينكر خلال السنة الجارية.

وأوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف ، قادة دينار، في تصريح “لوأج”، على هامش يوم تكويني لفائدة الأسرة الإعلامية بمصنع الاسمنت و مشتقاته بواد سلي. أن مؤسسته تسعى خلال السنة الجارية تصدير 3 مليون طن من مادة الإسمنت والكلينكر نحو عدة دول مختلفة من قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

و أشار إلى أن هذه الكمية التي ستصدر إنطلاقا من ميناء وهران تتوزع ما بين 2 مليون طن من مادة الكلينكر. و مليون طن من مادة الإسمنت. علما أن المؤسسة صدرت خلال سنة 2022 ما يقدر بـ 1,5 مليون طن من مادة الكلينكر فقط.

و أضاف دينار، أن رفع القدرات الإنتاجية بدخول الخط الثالث للإنتاج حيز الخدمة إلى 4,2 مليون طن. من شأنه تلبية مختلف الطلبيات في المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. مشيرا إلى تقديم مصالحه لملف الإستفادة من شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لتصدير الإسمنت. لاسيما في ظل إنتاج لأول مرة هذه السنة إسمنت الإنجازات الكبرى.

و نظمت مؤسسة صناعة الإسمنت ومشتقاته بالشلف يوما تكوينيا لفائدة إعلاميي الولاية. بغية التعرف على مختلف مراحل إنتاج هذه المادة و الإطلاع على إمكانيات و قدرات إنتاج هذه المنشأة الصناعية. فضلا عن التحكم في المصطلحات التقنية ذات الصلة بمجال شعبة صناعة الاسمنت و مشتقاته.

للإشارة ، تنتج مؤسسة صناعة الإسمنت و مشتقاته تماشيا و استراتيجيتها لتنويع صادراتها. بالإضافة كذلك إلى مادة الكلينكر (منتج نصف مصنع). أربع أنواع أخرى من الإسمنت الموجهة لأشغال البناء و الخرسانة و الإنجازات الكبرى.

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