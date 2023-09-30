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الرياضة

الشلف تعتلي صدارة الترتيب بعد الفوز الكبير أمام السياسي

بقلم عزيز طالبي
الشلف تعتلي صدارة الترتيب بعد الفوز الكبير أمام السياسي
الشلف
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أسفرت الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج متباينة أهمها فوز أولمبي الشلف.

و فاجأ فريق جميعة الشلف فريق شباب ضيفه شباب قسنطينة بالفوز عليه بهدف مقابل صفر من إمضاء أقبانغو، الذي أصبح يجد معالمه بشكل أكبر.

فيما حقق فريق شبيبة الساورة فوز التأكيد و داخل الديار بهدف وحيد مقابل صفر من إمضاء اللاعب بن خلف الله.

فيما تأجلت مباراة وفاق  سطيف و إتحاد الجزائر بسبب مشاركة سوسطارة في المنافسة الإفريقية.

نتائج المباريات

ش الساورة 1 – 0 ن بن عكنون

ج الشلف 1 – 0 ش قسنطينة

و سطيف – ا الجزائر “تأجلت”

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