الشلف تعتلي صدارة الترتيب بعد الفوز الكبير أمام السياسي

أسفرت الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج متباينة أهمها فوز أولمبي الشلف.

و فاجأ فريق جميعة الشلف فريق شباب ضيفه شباب قسنطينة بالفوز عليه بهدف مقابل صفر من إمضاء أقبانغو، الذي أصبح يجد معالمه بشكل أكبر.

فيما حقق فريق شبيبة الساورة فوز التأكيد و داخل الديار بهدف وحيد مقابل صفر من إمضاء اللاعب بن خلف الله.

فيما تأجلت مباراة وفاق سطيف و إتحاد الجزائر بسبب مشاركة سوسطارة في المنافسة الإفريقية.

نتائج المباريات

ش الساورة 1 – 0 ن بن عكنون

ج الشلف 1 – 0 ش قسنطينة

و سطيف – ا الجزائر “تأجلت”

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