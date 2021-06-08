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الشلف.. تعزيز تموين بلدية بريرة والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب

أخبار الجزائر
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الشلف.. تعزيز تموين بلدية بريرة والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب
بقلم خالد زوبيري

قام الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع عمل في مقر ولاية الشلف.

وجرى الإجتماع بحضور والي الولاية، من اجل دراسة مشروع تعزيز تموين بلدية بريرة والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب إنطلاقا من سد كاف الدير بولاية تيبازة.
الاجتماع حضره المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المدير العام للجزائرية للمياه، ممثلي قطاع الموارد المائية في الولاية بالإضافة إلى السلطات المحلية.
وتدخل هذه العملية الهامة في إطار تجسيد البرنامج الإستعجالي الذي سطرته الوزارة من اجل تدعيم الساكنة بالماء الشروب و تحسين الخدمة العمومية.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006728

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