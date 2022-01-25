الشلف: تفحم إمرأة وإصابة إبنتها في إحتراق مسكن بأولاد فارس

توفيت اليوم، إمرأة تبلغ من العمر 83 سنة بعد العثور على جثتها متفحمة، فيما أصيبت إبنتها البالغة من العمر 46 سنة بحروق من الدرجة الثانية في مختلف أنحاء الجسم، إثر إندلاع حريق مهول داخل مسكن يقع على مستوى حي 11 مسكن وسط مدينة أولاد فارس.

وحسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، فإن أسباب حصول هذه الحادثة الأليمة يرجح بأنها تعود الى تسرب غاز من قارورة البوتان المغذية للمدفئة، في إنتظار ماستسفر عليه التحقيقات والتحريات التي باشرتها الجهات المختصة في قضية الحال.

في ذات السياق، تدخلت عناصر وحدة النجدة التابعة للحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإجلاء السيدة المصابة بحروق إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد فارس مركز.