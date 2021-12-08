الشلف: تفحم ستيني في حادث إحتراق سيارة ببئر صفصاف

توفي اليوم، شخص في الستينيات من العمر إثر نشوب حريق بسيارة من نوع سامبول بالقرب من خط السكة الحديدية بمنطقة أولاد عباس ببلدية وادي الفضة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد الحريق، في وقت تم فيه تسجيل وجود جثة متفحمة داخل السيارة، في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية حول الأسباب التي كانت وراء حصول الحادث.

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