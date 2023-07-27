الشلف: تفحم 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الخميس بولاية الشلف في وفاة 3 أشخاص متفحين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجل حادث مرور مميت في حدود الساعة 12سا30د بمنطقة الابيض مجاجة. على الطريق الولائي رقم 03 تمثل في اصطدام عنيف مابين سيارتين سياحتين الاولى من نوع رونو سامبول و الثانية من نوع super5 ادى انقلاب هذه الاخيرة واندلاع حريق بها.

وتسبب الحادث في تفحم 03 ركابها كانوا محصورين بداخلها، و اصابة 04 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة حروق وكسور و جروح. تم إسعاف 03 منهم إلى المصالح الاستشفائية بالشلف. والرابع حول عن الطريق سيارة خاصة. تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد هوية المتوفين المحروقين.