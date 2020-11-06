الشلف : تفحّم طفلين من عائلة واحدة بسبب شرارة كهربائية ببقعة البساكرة

شهدت منطقة البساكرة ببلدية أم الدروع بولاية الشلف، فاجعة أليمة اثر تفحّم طفلين داخل غرفة مغلقة بمسكنهما العائلي.

الحادثة حصلت بعد ترك العائلة لإبنيها البالغين 4 سنوات ونصف، وسنتين داخل غرفة مغلقة، لينشب حريق داخلها إثر شرارة كهربائية .

لتتدخل مصالح الحماية المدنية وحدة أم الدروع، بدعم من الوحدة الرئيسية بالشلف في حدود الساعة 19، حيث نقلت جثتي الشقيقين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ولاد محمد.

وحسب المعلومات المتداولة فلقد كانت الأم تعزي أحد الجيران، بينما ذهب الأب لأداء صلاة العشاء بالمسجد.