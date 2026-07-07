الشلف: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من كيلوغرام “كيف” و2400 كبسولة بريغابالين

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة في فرقة البحث و التدخل ( BRI )، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية. مع توقيف ثلاثة أشخاص و حجز كمية معتبرة من السموم.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه لعناصر الشبكة، حيث باشر محققو الفرقة تحريات ميدانية دقيقة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم و رصد تحركاتهم. قبل تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن توقيفهم و مكنت العملية من حجز كيلوغرام و 50 غراما من الكيف المعالج. إلى جانب 2400 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مركبة نفعية قادمة من المدخل الغربي لولاية الشلف و متجهة نحو الجهة الشمالية .

و استكمالا للتحقيق، و بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة، نفذت مصالح الأمن تفتيش مساكن المشتبه فيهم. حيث تم استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس. لمواصلة الإجراءات القضائية في حقهم.