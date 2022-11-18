الشلف: تفكيك شبكة تعتدي على المواطنين عبر أحياء مدينة تنس

تمكنت مصالح أمن دائرة تنس بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالإعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين عبر عدة أحياء بمدينة تس بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف جاءت على إثر شكوى من قبل أحد الضحايا بعد تعرضت للإعتداء من مجموعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء.

وبعد تدخل مصالح الضبطية القضائية للتحري في قضية الحال تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم كانوا محل شكوى من طرف ضحايا أخرين تعرضوا للإعتداءات و تخريب و تحطيم لممتلكاتهم.

في وقت ضبط بحوزتهم على أسلحة بيضاء محظورة مختلفة متمثلة في خناجر و عصي خشبية و قضبان حديدية.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية تشكيل عصابة أحياء، التحطيم العمدي لملك الغير مع العنف العمدي واحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.