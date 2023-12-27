الشلف: تفكيك شبكة لسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية بأولاد فارس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 06 أشخاص. من بينهم شخصين محل أمر بالقبض مختصة في السرقة والسطو على أملاك المواطنين. يمتد نشاطها إلى عدة ولايات مختلفة.

جاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بإقليم ولاية الشلف، وبناء على شكوى تقدم بها أحد الفلاحين. مفادها تعرضه لسرقة محاصيله الزراعية والمقدرة حوالي 85 قنطارا من فاكهة البرتقال. ونقلها إلى وجهة مجهولة، فيما قامت أيضا هذه الشبكة بسرقة 15 رأسا من قطيع الغنم بذات الإقليم.

وبعد تفعيل عنصر الإستعلام وكذا إستغلال جميع المعلومات المتحصل عليها تم توقيف الفاعلين. ومن خلال التحقيق معهم ، تبين أنهم متورطين في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية. على غرار سرقة المحاصيل الزراعية والمواشي.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.