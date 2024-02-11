الشلف: تفكيك شبكة للترويج والمتاجرة بالمخدرات بتنس

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف، في عمليتين منفصلتين. من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في الترويج والاتجار بالمخدرات. متكونة من 07 أشخاص ، مع حجز 505 غرام من المخدرات “كيف معالج”، كانت تنشط على مستوى كامل تراب ولاية الشلف.

العملية الأولى جاءت بناء على استغلال معلومات مؤكدة واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان. مفادها وجود جماعة إجرامية تقوم بالترويج والمتاجرة بالمخدرات بإقليم البلدية. بعد المتابعة والترصد للأشخاص المشتبه فيهم ، تم إلقاء القبض على 03 أشخاص و بحوزتهم 285 غرام من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 53.000 دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات، سلاح أبيض (خنجر) ، هواتف نقالة.

و في عملية أخرى مماثلة تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة من توقيف 04 أشخاص

مشتبه فيهم في متاجرة المخدرات. مع ضبط بحوزتهم 220 غرام من المخدرات ( كيف معالج)، ملغ

مالي يقدر بـ 7000 دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات ، هواتف نقالة.

بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.