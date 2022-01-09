الشلف: تفكيك شبكة مختصة بتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة في الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 32 و 35 سنة. مختصين في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب خلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تختص هذه الشبكة في النصب والاحتيال ضد الشباب والمقدر عددهم 10 أشخاص من الذين كانوا ينوون القيام بالهجرة السرية عبر البحر. وهذا بعد دفع مبالغ مالية متفق عليه مسبقا.

كما جاءت هذه العملية بناءا على شكوى تقدم بها الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة. حول تعرضهم للسرقة وكذا النصب و الاحتيال من طرف عصابة مختصة في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

ليتم على الفور وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلامات، حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم. لتسفر العملية على توقيف 03 أشخاص في العقد الثالث ينحدرون من بلدية المرسى.

وقد كشفت التحقيقات الأولية أنه من بين الموقوفين من كان يقوم بالاتفاق مع الضحايا وجمع الأموال المتفق عليها، في إنتظار تحديد موعد الانطلاق. لكن المشتكى منهم صاروا يتهربون ويماطلون الشئ الذي أثار شكوكهم.

وسيتم تقديم المشبه فيهم أما الجهات القضائية المختصة غدا الإثنين، وهذا بعد نهاية التحقيق وإستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

وتم متابعة المعنيين لضلوعهم في قضية جنحة تكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال من أجل تنظيم وتدبير هجرة الغير شرعية عبر البحر.

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