الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل

تمكنت اليوم الخميس مصالح الأمن الحضري السابع بالشلف من تفكيك شبكة مختصة في السرقة والإعتداء على المنازل وتوقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 25 و33سنة.

حيثيات قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين إلى شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه إلى السرقة من داخل مسكنه تحت طائلة التهديد إستهدفت بعض الاغراض الشخصية مع هاتفه النقال بالإضافة إلي مبلغ مالي .

قبل تدخل مصالح الأمن للتحقيق في القضية وتنفيذ عملية بحث و متابعة أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين و توقيفهم في ظرف قياسي مع حجز دراجة نارية.

ليتم إستكمال التحقيقات وإنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة مقترنة بظرف الليل و التهديد بواسطة شخصين ، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.