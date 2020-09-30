الشلف.. تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل ببوقادير

تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة بوقادير من توقيف أربعة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 43 سنة ينشطون لصالح شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل عبر أحياء بلديات الجهة الغربية لولاية الشلف.

عملية التوقيف جاءت على إثر شكوى تم تقديمها لمصالح الضبطية القضائية مفادها تعرض الضحية لسرقة استهدفت سلسلة فضية و هاتف نقال قبل تدخل عناصر الشرطة للتحري والبحث عن المشتبه فيهم ليتم تحديد هويتهم وتوقيفهم في ظرف قياسي متلبسين بحيازة المسروقات مع حجز دراجة نارية كانت تستعمل في التنقل والسرقة.

في وقت تم فيه إنجاز ملفهم القضائي و إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.