الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل بالشرفة

تمكنت اليوم مصالح أمن ولاية الشلف من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19و 27 سنة ينشطون ضمن شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل.

عملية التوقيف تمت بعد أن أقدم الموقوفين على التسلل إلى أحد المساكن بمنطقة الشرفة لغرض سرقته، وبعد إستغلال المعلومات الواردة في شكوى الضحية والتي مفادها تعرض مسكنه للسرقة و الاستيلاء على مبلغ مالي.

حيث تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان و بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف الأبحاث و التحريات تم في ظرف وجيز تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم وضبط بحوزة أحدهم قطع من المخدرات كيف معالج.

كما تبين أنه مبحوث عنه في قضايا السرقة، ليتم استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق وإنجاز ملف جزائي في حق عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية مع السرقة الموصوفة، مع إستعمال العنف و التهديد، وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف .