الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل

تمكنت اليوم عناصر الأمن الحضري الخارجي باقليم بلدية الصبحة بالشلف من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 سنة يقومون بالسرقة والسطو على المنازل.

عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض منزله لسرقة بعض الأغراض وبعد مباشرة التحقيق والتحري في قضية الحال ووضع خطة عمل أسفرت في ظرف وجيز عن توقيف المشتبه فيهم واسترجاع بعض المسروقات.

هذا، فيما قامت ذات المصالح بإنجاز ملف جزائي في حقهم حول قضيتي جناية السرقة بالتعدد والتسلق و جنحة السرقة بظرف التعدد والكسر قبل إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.