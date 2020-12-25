الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السرقة و السطو على المحلات التجارية والمنازل

تمكنت مصالح امن دائرة بوقادير بالشلف، من تفكيك شبكة مختصة في في السطو على المحلات التجارية ومساكن المواطنين ولواحق السيارات.

وتتكون هذه الشبكةمن سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة.

وتمت هذه العملية بناء على ورود شكاو من قبل عدد من الضحايا مفادها تعرض محلاتهم و مساكنهم لعمليات السرقة.

وعلى إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز مع إسترجاع المسروقات منها دراجة نارية.

كما مكنت العملية أيضا من حجز معدات ولوازم كانت تستعملها الشبكة في أعمالها الإجرامية كخناجر وسكين من الحجم الكبير وساطور.

ليتم إنجاز الملف الجزائي ضد الموقوفين عن قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وإحالتهم أمام محكمة بوقادير.