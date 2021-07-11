الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية بتاجنة

أوقف اليوم عناصر الشرطة بالأمن الحضري بتاجنة في الشلف، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 32 سنة ينشطون لصالح شبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية.

عملية التوقيف تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد التحقيق والتحري في شكاوى عدة ضحايا قبل أن تسفر عملية التدخل على إلقاء القبض على المشتبه فيهم.

ليتم انجاز ملف جزائي في حقهم، عن قضية تخص السطو والسرقة وتحطيم ملك الغير ، وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.