الشلف: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بالشلف، من توقيف 3 أشخاص ينشطون لصالح شبكة مختصة في السرقة و السطو على المحلات التجارية وسط الإقليم الحضري لمدينة الشلف.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية توقيف المشبه فيهم تمت بعد تعرض محل لبيع العطور للسرقة، وبعد فتح تحقيق في قضية الحال تم توقيف الفاعلين الذين تورطوا في عدة قضايا تخص السطو والسرقة.

فيما أشار ذات البيان، إلى توقيف شخصين في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على فساد الأخلاق، ليتم إنجاز الملفات الجزائية للموقوفين واحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.