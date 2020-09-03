الشلف: تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز رطل من الكيف

تمكنت اليوم الخميس فرقة البحث و التدخل BIR على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 24 و 31سنة يقومون بترويج و بيع المخدرات في أوساط الشباب.

تفاصيل قضية الحال تمت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون ببيع المخدرات عبر أحياء مدينة الشلف.

وبعد مباشرة التحريات من قبل عناصر الفرقة مع إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيهم و ضبط كمية من المخدرات تقدر بـ 552.58 غ من الكيف المعالج.

إلى جانب معدات تستعمل في تقطيع المخدرات على شكل قطع مهيأة لغرض البيع .

إضافة إلي مبلغ مالي يقدر بـ 37500 د ج يعتبر من عائدات البيع و الترويج ، كما تم حجز دراجة نارية كان يستعملها المشتبه فيهم في تنقلاتهم .

ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق و إنجاز ملفهم القضائي في حقهم عن قضية حيازة، نقل ، تخزين و الإتجار غير الشرعي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم أمام محكمة

الشلف.