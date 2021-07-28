الشلف: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 34 سنة ينحدرون من ولاية الشلف عن قضية التدبير وتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وتمت قضية الحال حسب مصادر النهار، بعد إستغلال دقيق لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد تنظيم والتدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر أحد الشواطئ الولاية.

وبعد تدخل ذات المصالح للتحري في القضية نجحت في توقيف الأشخاص المشتبه فيهم مع ضبط معدات وتجهيزات تستعمل في تهريب الأشخاص فضلا عن محرك محرك بقوة 40 حصان وصدورات للنجاة.

بالإضافة إلى سيارة سياحة كانت تستعمل في تنقلاتهم، قبل إنجاز الملف الجزائي للموقوفين وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.