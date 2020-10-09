الشلف.. تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح الامن بالشلف من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة نحو إسبانيا.

تمكنت الفرقة الجنائية على مستوى أمن الشلف، اليوم الجمعة، من وضع حد لشبكة إجرامية.

الشبكة تقوم بالنصب والاحتيال والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

الشبكة الاجرامية تتكون من ثلاثة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 39 سنة.

حيث قام عناصر الشرطة باستغلال معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال من عند أشخاص بغرض التدبير و الإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية،.

وبعد إعداد خطة عمل محكمة تم توقيف المشتبه فيهم.

وتم إنجاز ملف قضائي في حقهم عن قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني وعدم التبليغ عن جريمة التهريب لمهاجرين.

وتم بموجبه تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بالشلف.