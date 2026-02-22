الشلف.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح الأمن بولاية الشلف، ممثلة في الأمن الحضري السابع، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية، مع استرجاع دراجتين ناريتين وعدد معتبر من اللواحق وقطع الغيار.

وحسب بيانٍ لمصالح الشرطةـ فإن العملية تمت في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة الحضرية والجرائم الماسة بالممتلكات. وذلك عقب تلقي شكاوى أربعة مواطنين تعرضت دراجاتهم النارية للسرقة عبر أحياء متفرقة بمدينة الشلف.

وباشرت عناصر فرع مكافحة الجريمة الحضرية تحرياتها المكثفة، حيث مكّنت الأبحاث الميدانية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه بعد مداهمة مكان نشاطه، مع ضبط دراجة نارية مسروقة وقطع غيار مختلفة.

ومواصلةً للتحقيق، تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، عن توقيف المشتبه فيهم تباعًا، واسترجاع دراجة نارية ثانية ومفاتيح تشغيل مصطنعة، إلى جانب هياكل وملحقات دراجات نارية مصرَّح بسرقتها.

وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا منظما يقوم على ترصد الضحايا، تنفيذ عمليات السرقة، ثم تفكيك الدراجات وإعادة بيعها على شكل قطع غيار، لطمس معالم الجريمة.

وقد أنجِزَ ضد الموقوفين ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والإخفاء والتستر عن جريمة، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف.