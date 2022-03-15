الشلف: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف، 7 أشخاص ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة المركبات و تزوير ملفاتها القاعدية. في عملية نوعية تم خلالها إسترجاع 7 مركبات مسروقة محل تزوير . فضلا عن ضبط سيارتين تم إقتنائهما من عائدات السيارات المسروقة.

وجاءت هذه العملية حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. بناء على شكوى أحد المواطنين مفادها تعرضه لسرقة مركباته، و بعد التحري والتدخل تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيه. ليتبين أنه قد قام بسرقة المركبات على فترات من أحد مرائب السيارات و بيعها لأحد الوسطاء.

في وقت قام فيه هذا الأخير بالاتصال بأحد الموظفين بمكتب حركة السيارات بولاية الشلف للقيام بتزوير ملفاتها القاعدية. و بعد مواصلة التحقيقات تم توقيف 6 أشخاص من أفراد الشبكة من ولايات مختلفة. من بينهم مزور الملفات القاعدية للسيارات كما استرجعت الفرقة 7 مركبات مسروقة محل تزوير في ملفاتها القاعدية. كما ضبطت سيارتين من عائدات بيع السيارات المسروقة.

وبعد إستكمال التحقيقات تم إنجاز ملفات جزائية للمتهمين الموقوفين عن قضية تكوين جمعية أشرار. و السرقة الموصوفة وسوء إستغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور وإحالتهم على محكمة الشلف.

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