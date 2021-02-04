الشلف: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي وإسترجاع 13 رأس من الغنم بالزبوجة

أوقفت مصالح أمن دائرة الزبوجة بالشلف، اليوم 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة المواشي.

وتمت العملية إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه لسرقة 13 رأس من أغنامه.

وبعد التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تم توقيف الجناة أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة متلبسين بجرم السرقة.

حيث تم ضبطهم بأحد أسواق الماشية بالمنطقة وهم يعرضون الماشية المسروقة للبيع، ليتم استيقافهم واسترجاع رؤساء الأغنام المسروقة، وتحويلهم إلى المصلحة ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهم وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس