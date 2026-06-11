الشلف.. تفكيك شبكة منظمة وحجز أكثر من 7 كلغ كيف معالج

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج فاقت 7 كيلوغرامات.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

العملية نفذتها فرقة قمع الإجرام تحت إشراف النيابة المختصة، وتعود إلى معلومات ميدانية دقيقة مكنت من تحديد نشاط أفراد الشبكة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن إحباط محاولة لإبرام صفقة لترويج المخدرات بمدينة الزبوجة. حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وضبط كمية من الكيف المعالج بلغ وزنها 2.5 كيلوغرامات.

ومواصلة للتحقيقات، قامت المصالح الأمنية بعمليات تفتيش قانونية لمساكن المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز كمية إضافية من الكيف المعالج قدرت بـ4،7 كيلوغرام، كما مكنت التحريات من كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد الشبكة، والقائم على تخزين وترويج المخدرات عبر الجهة الشمالية للولاية .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.