الشلف.. تفكيك شبكة وطنية مختصة في التهريب وإسترجاع 9 مركبات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن الشلف، من تفكيك شبكة وطنية لتهريب وتزوير المركبات من مختلف العلامات والأصناف.

وتم خلال هذه العملية النوعية، توقيف شخصين وإسترجاع 9 مركبات.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تمت عملية التوقيف والحجز تمت بعد إستغلال دقيق لمعلومات، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإدخال عدة مركبات من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب.

ليتم بعدها تزوير الملفات القاعدية لهذه المركبات وبيعها وتسويقها.

وبعد تدخل مصالح الأمن، أسفرت العملية من استرجاع 9 مركبات، وضبط ملفاتها القاعدية المزورة وتوقيف شخصين ينشطان ضمن أفراد الشبكة ينحدران من ولايات الغرب الجزائري.

وبعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز الملف القضائي للموقوفين وإحالتها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.