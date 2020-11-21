الشلف: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة

تمكنت اليوم عناصر أمن دائرة تنس من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة عن قضية تنظيم وتدبير الحرڨة وضبط قارب بحري.

عملية التوقيف والحجز تمت على إثر نقطة مراقبة لعناصر الشرطة لفرقة الأمن العمومي التي قامت بتوقيف شاحنة جر على متنها ثلاث أشخاص ينحدرون من ولايتين بوسط البلاد كانت تحمل قارب نزهة مطاطي طوله 5 أمتار مزود بمحرك نوع ماركير بقوة 50 حصان.

و بعد المراقبة الإدارية للمركبة والقارب مع الاشتباه في إستعمال هذا الأخير في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية تم تحويل الموقوفين إلى مقر المصلحة لإستكمال التحقيق.

وبعد تعميق التحريات تبين أن المشتبه فيهم كانوا بصدد التدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية ، و مواصلة للأبحاث تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع وتوقيفه

حيث مكنت العملية من حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية تقدر بـ 30مليون سنتيم و مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 1300 أورو ، وخمس سترات للنجدة وبعض أدوات الملاحة قبل إنجاز ملفهم القضائي و إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.