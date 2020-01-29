الشلف: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب العاج

فكك عناصر الدرك الوطني بالشلف شبكة وطنية متكونة من 6 أشخاص مختصة في تهريب مادة محظورة والمتمثلة في مادة العاج.

وخلال العلمية حجزت ذات المصالح حجز 1950 كلغ من هذه المادة والتي كانت معدة للبيع بمبلغ 600 مليون سنتيم.

تفاصيل العملية تمت إثر رصد لفايسبوك أحد الأشخاص ينحدر من الشرق الجزائري يقوم بالترويج لمادة العاج بغرض بيعها.

وأسفرت التحريات من خلال استدراج المشتبه فيه بحسابات إفتراضية من طرف المحققين والإطاحة به رفقة شريكه بمحطة النقل البري للمسافرين وسط مدينة الشلف.

كما أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة والمقدر عددهم بأربعة أشخاص ينحدرون من إحدى ولايات الجنوب الجزائري.