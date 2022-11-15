الشلف: تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت، عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الحرقة نحو الضفة الإسبانية، وذلك بعد تنفيذ عمليتين منفصلتين تم خلالهما توقيف 07 أشخاص تتراوح أعماهم بين 27 و 41 سنة ينحدرون من ولاية الشلف و إحدى ولايات غرب البلاد.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن مصالح الأمن قد أوقفت في العملية الأولى 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 41 ينحدرون من الشلف وإحدى الولايات الغربية على خلفية تلقي شكوى من قبل أحد الضحايا.

بعد تعرضه لعملية نصب وإحتيال من المدبر إلى الرئيسي لرحلات الهجرة السرية عبر البحر والمقيم بإحدى ولايات غرب البلاد، وباستغلال الوسائل التقنية تم الإطاحة به و بأفراد الشبكة و ضبط مبلغ مالي يقارب 300 ألف دينار جزائري.

إلى جانت هذا، تمكنت ذات المصالح من الإطاحة بشبكة أخرى تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 و 32 سنة ينحدرون من ولايات غرب البلاد بعد تورطهم في إيهام أحد الأشخاص بمساعدته على الهجرة عبر البحر.

قبل تدخل مصالح الأمن قصد التحري في قضية الحال ليتم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم، وإنجاز ملفات جزائية في حق الموقوفين عن قضية تخص تنظيم رحلات الهجرة السرية و تعريض حياة الأشخاص للخطر و إحالتهم على العدالة.

يحيى عزواو