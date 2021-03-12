الشلف: تفكيك ورشة سرية لإنتاج وتقليد وتغليف وتعليب مواد استهلاكية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة بمنطقة الشرفة.

وقد أنشأ الموقوف ورشة سرية، لتصنيع وإنتاج مواد استهلاكية دون ترخيص.

مع الغش والتدليس، وحجز كميات معتبرة من مواد معدة للإستهلاك وأخرى تستعمل في التصبير والتغليف.

ومن بين المحجوزات كمية من الزيتون تقدر بـ 73 دلو مملوء بالزيتون الأخضر، قارورات بلاستيكية بها سائل.

بالإضافة إلى 165 قارورة زجاجية معبأة بدبس التمر، 7060كلغ من التمر موجهة للتعليب.

وكذا 815 علبة كرتون خاصة بالتمر من مختلف العلامات، أغلفة تعليب وتصبير التمور بمختلف العلامات والأحجام.

بالإضافة إلى معدات وأدوات تستعمل في التغليف والتعليب.

العملية تمت بعد استغلال معلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص بمنطقة الشرفة بإنتاج مواد إستهلاكية دون ترخيص مع الغش والتدليس.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، مع إعداد خطة عمل محكمة.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه داخل ورشته السرية، أين كان بصدد تصنيع وإنتاج جزء من المواد الإستهلاكية.

حيث اتضح بعد عملية التفحص والمعاينة للمحجوزات من قبل الجهات المختصة أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وهذا بالنظر إلى شروط النظافة والصحة وسرعة تلف هذا النوع من المواد.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق السالف الذكر عن قضية إنشاء ورشة سرية لتصنيع وإنتاج دون ترخيص.

مع الغش و التدليس في مواد إستهلاكية وتقليد رسوم ونماذج منتجات صناعية، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.