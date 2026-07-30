الشلف.. تفكيك 4 شبكات إجرامية منظمة وتوقيف 12 شخصا وحجز قرابة 9 كلغ مخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من تفكيك أربع شبكات إجرامية منظمة تنشط بين ولاية الشلف وعدد من الولايات الغربية للوطن. مع توقيف 12 شخصا من عناصرها، من بينهم ثلاث نساء.

وجاءت هذه النتائج عقب عمليات نوعية ومتفرقة نفذتها المصالح العملياتية للشرطة القضائية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة إقليميا. إذ أسفرت التحريات و التدخلات الميدانية عن حجز ما يقارب 9 كلغ من الكيف المعالج. و225.5 غراما من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”. بالإضافة إلى 3240 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” أجنبية المنشأ.

كما مكنت العمليات من اكتشاف جزء من هذه السموم مخبّأ بإحكام داخل تجاويف ثلاث مركبات. استغلت للتمويه ونقل وترويج المخدرات، في محاولة للإفلات من الرقابة الأمنية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، قدّم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. لمتابعتهم قضائيا وفقا للتشريع المعمول به.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور