الشلف: تكريم أبطال السلسلة الفكاهية أسنسو ببني حواء

أشرف اليوم، القائمون على جمعية تيفاوين بالتنسيق مع مصالح بلدية بني حواء بولاية الشلف. على تكريم أبطال السلسلة الفكاهية أسنسو التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك. على شاشة الجزائرية الرابعة الناطقة بالأمازيغية.

وقد كتب سيناريو هذه السلسلة المتكونة من 15 حلقة الإعلامي بالتليفزيون الجزاىري محمد خضراوي. فيما تولي مهمة إخراجها خروبي محمد سميان، أما الإنتاج فقد أشرف عليه عبد الله بلغدوش.

حيث تهدف هذه السلسلة الفكاهية إلى إبراز المتغيير الأمازيغي المحلي من خلال إحياء تقاليد وعادات. منطقة بني حواء والمناطق المجاورة لها في مشاهد فكاهية مضحكة.

وجرت فعاليات هذا الحفل التكريمي على مستوى مقر جمعية تيفاوين الثقافة الفنية ببني حواء مركز. بحضور عدة وجوه إعلامية وفنية فضلا عن ممثلين عن السلطات المحلية و الحركة الجمعوية.

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