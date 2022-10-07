الشلف: تكريم الطلبة الناجحين في مسابقة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

أشرفت اليوم الجمعة، السلطات الولائية على رأسها والي الشلف عطا الله مولاتي، على إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بالمسجد العتيق وسط مدينة الشلف بحضور نواب البرلمان و أعضاء اللجنة الأمنية و المدراء الولائيين وثلة من الأئمة، حيث تم تكريم الطلبة الناجحين في المسابقة الولائية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

في ذات السياق، كشفت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عن قائمة الناجحين في المسابقة الولائية تم تنظيم إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، والتي ضمت 10 ناجحين في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا

إلى جانب 7 ناجحين في فرع حفظ نصف القران الكريم و 05 ناجحين حفظ ربع القرآن الكريم، فضلا عن 05 ناجحين في فرح حفظ الحديث النبوي الشريف ممثلا في الأربعين النووية.