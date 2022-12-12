الشلف: تكريم المجاهدة مقاوشة فاطمة في الذكرى الـ 62 لمظاهرات 11 ديسمبر

بادرت اليوم، إدارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بتنس بالتنسيق مع مديرية المجاهدين وذوي الحقوق و إدارة مركز الراحة للمجاهدين بتنس، إلى تكريم المجاهدة مقاوشة فاطمة البالغة من العمر 105 سنة، بإعتبارها فضلا عن نضالها الثوري زوجة شهيد و أم شهيد.

في ذات السباق، أجرى فريق المركز النفسي البداغوجي للاطفال المعلقين ذهنيا بتنس بزيارة تضامنية إلى المجاهدة مقاوشة فاطمة، لأجل التكفل بها من الناحية النفسية والطبية والإجتماعية مع تقديم مساعدات مادية لعائلتها.