الشلف: تلاميذ مناطق الظل يحتجون للمطالبة بمشروع متوسطة بتمزقيدة في بني حواء

أقدم اليوم العشرات من تلاميذ الإقامة الداخلية لمتوسطة الشهيد قليل عبد القادر على الإحتجاج أمام مقر بلدية بني حواء.

وذلك للمطالبة بتدخل السلطات الولائية لبرمجة مشروع متوسطة على مستوى منطقة تمزقيدة التي تعد من أبرز مناطق الظل بولاية الشلف.

وحسب تصريحات التلاميذ الذين قضوا يومهم أمام البوابة الرئيسية لمقر البلدية فإن قلة وسائل النقل المدرسي ومعاناة التنقل،

ناهيك عن النقائقص المسجلة بالإقامة الداخلية، يجعل من تلاميذ مناظق الظل على غرار تمزقيدة وبوحيجب يطالبون بمشروع متوسطة.

في وقت تدخلت فيه السلطات البلدية ممثلة في رئيس بلدية بني حواء للتفاوض مع التلاميذ المحتجين والإستماع إلى مطالبهم ووعدهم برفعها إلى السلطات الولائية.

إلا أن التلاميذ المحتجين رفضو التراجع عن خيار الإحتجاج وطالبوا بضرورة حضور لجنة ولائية للوقوف على معاناتهم والتكفل بمطالبهم.