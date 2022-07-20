الشلف: تلميذتان تدوينان إسميهما في مجلة اليونسكو للرسومات العالمية

أشرف اليوم، مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، على تكريم كل من التلميذتين رانيا رحماني من ثانوية بوحميدي عبد القادر رفقة زميلتها مكيوي هداية من ثانوية بوشروقي أحمد، وهذا نظير تألقهما الباهر في المسابقة الوطنية للرسم التي تشرف عليها سنويا هيئة الأمم المتحدة للعلوم والتربية و الثقافة UNESCO.

حيث تمكنتا من التفوق على المستوى الولائي والوطني بفضل المتابعة المستمرة للقائمين على مكتب النشاط الثقافي والرياضي ليتم إختيار أعمالهما كنموذج في مجلة اليونسكو للرسومات العالمية ذات الشأن والتعبير القوي.

في ذات السياق إعتبر مدير التربية محمد صافو، على هامش حفل التكريم الذي جرت فعالياته بمقر المديرية بحضور والديهما بأن هذا النجاح مهم ومحفز لبقية التلاميذ للمشاركة في مختلف المسابقات والمنافسات الولائية والوطنية بغرض تشريف القطاع وتمثيل ولاية الشلف والجزائر أحسن تمثيل.