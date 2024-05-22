قناة النهار الشلف / تلمّس الخبز عند الشراء .. سلوكيات من اللازم دحضها بقلم قناة النهار نشر في 22 ماي 2024 - 16:14 مجتمع شارك غرِّد أرسل 27 0 الشلف / تلمّس الخبز عند الشراء .. سلوكيات من اللازم دحضها رابط دائم : https://nhar.tv/UP9Ib اقرأ أيضا ميلة : استغلالا للمرافق العمومية الشاغرة..تحويل 50 محلا مهنيا إلى ابتدائية قناة النهار 16 ماي وزير السكن يكشف عن موعد إستكمال الأشغال بمعقل المولودية الجديد"علي لابوانت" قناة النهار 22 ماي بلا زعاف.. ثقافة عدم الالتزام بالقانون قناة النهار 15 ماي راتب الزوجة العاملة .. هل من حق الزوج التصرف فيه؟ قناة النهار 15 ماي مستشفى مصطفى باشا : هذه حالة الأطفال الذين تم إنقاذهم من الغرق بالصابلات قناة النهار 15 ماي تربية..زيادة ساعات الرياضة للأقسام الابتدائية الوطني 06 ماي