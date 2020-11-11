الشلف: تنصيب حاج ميلود بوعلي رئيسا لبلدية الأبيض مجاجة بالنيابة

أشرفت اليوم السلطات الولائية بمعية رئيس دائرة أولاد فارس على عملية تنصيب حاج ميلود بوعلي رئيسا لبلدية الأبيض مجاجة بالنيابة خلفا للرئيس المنتخب.

والذي تم توقيفه تحفظيا أمس من قبل والي الشلف طبقا للمادة 43 من قانون البلدية لوجوده تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بإستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

في ذات السياق أكدت مصادر النهار أونلاين بأن المير الذي تم تصيبه لتولي مهام تسيير البلدية بالنيابة خلال الفترة المتبقية.

وتمت تزكيته طبقا للمادة 72 من قانون البلدية بحصوله على أصوات 8 أعضاء من أصل 11 عضو حضروا العملية.