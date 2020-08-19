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الشلف: تنصيب زنجبيل أحمد رئيسا جديدا لبلدية أولاد بن عبد القادر

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الشلف: تنصيب زنجبيل أحمد رئيسا جديدا لبلدية أولاد بن عبد القادر
بقلم يحيى عزواو

أشرفت اليوم الأربعاء السلطات الولائية على عملية إختيار رئيس جديد من بين أعضاء المجلس البلدي لأولاد بن عبد القادر في الدور الثاني الذي شهد ترشح منتخبين عن حزبي العمال والأردني.

وبعد إجراء عملية التصويت فاز المرشح عن حزب العمال زنجبيل أحمد برئاسة المجلس بعد حصوله على 7 أصوات في المقابل تحصل مرشح الأرندي نعمي علي على 6 أصوات فيما تسجيل ورقة واحدة ملغاة.

ونشير إلى أن عملية تنصيب المير الجديد لبلدية أولاد بن عبد القادر جاءت بعد القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا و المتضمن إنهاء مهام كل من رئيسي بلدية ودائرة أولاد بن عبد القادر.


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