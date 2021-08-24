الشلف: تنصيب محطة توليد الأكسجين بمستشفى أحمد بوراس بتنس

أشرفت اليوم، السلطات الولائية على تنصيب محطة توليد الأكسجين على مستوى مستشفى أحمد بوراس بتنس، في وقت تم فيه إستلام هبة تبرع بها عدد من المحسنين تمثلت في أجهزة تكثيف الأكسجين بسعة 10 لتر.

وتعد هذه المحطة الثالثة من نوعها التي بتم تصيبها بمستشفيات ولاية الشلف، حيث سبق وأن أشرفت مصالح الصحة على تنصيب محطتين في كل من مستشفى الصبحة والأختان باج بالشلف، في إنتظار إستقبال 4 محطات في غضون أيام بعد إستكمال كل الإجراءات التي تخص عملية الإقتناء.