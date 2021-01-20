الشلف: تنصيب محمد صافو مديرا جديدا على قطاع التربية

تم اليوم الأربعاء، تنصيب محمد صافو مديرا على رأس قطاع التربية لولاية الشلف خلفا لعابد عطوي.

وكان وزير التربية الوطنية قد أنهى مؤخرا مهام عابد عطوي.

حفل التنصيب أشرف عليه مدير مركزي وعدد من الإطارات وممثلي السلطات الولائيةعلى مستوى مقر مديرية التربية الجديد بحي بن سونة.

الوافد الجديد يتمتع بكفاءة عالية في الميدان، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة الموظفين على مستوى مديرية التربية لولاية البليدة.

كما سبق له شغل نفس المنصب في عدة ولايات خلال الفترة الأخيرة.

حدث هذا ، في وقت عبر فيه ممثلو تكتل نقابات التربية عن إرتياحهم لهذا التغيير ، في وقت إعتبرو فيه هذه الخطوة بالمهمة في إتجاه فتح صفحة جديدة لأجل فتح أبواب الحوار لمناقشة إنشغالات موظفي القطاع وحلحلة كل الملفات العالقة خدمة للصالح العام.