الشلف: تنصيب محمد قمومية مديرا جديدا على رأس قطاع الثقافة

أشرف اليوم مدير الإدارة والوسائل ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، على مراسيم تنصيب مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة، محمد قمومية مديرا جديدا على رأس الثقافة لولاية الشلف.

ويعتبر الوافد الجديد من أبرز قامات قطاع الثقافة بالولاية، حيث تميز بتسييره المحكم لنشاطات وورشات المكتبة الرئيسية للمطالعة منذ مطلع عام 2013.

في ذات السياق أكد مح قمومية في تصريح خص به النهار أونلاين، بأنه سيعمل كل ما في وسعيه لأجل إعطاء نفس جديد للفعل الثقافي بولاية الشلف، وذلك من خلال بناء جسور متينة للتواصل مع كل الشركاء والفاعلين في قطاع الثقافة، فضلا عن تشجيع كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها تطوير وترقية الفعل الثقافي بالولاية.